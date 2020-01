Une rare adaptation de Lovecraft réussie

Véritables monstres sacrés de la littérature fantastique, H.P. Lovecraft et ses écrits ont rarement été bien servis par le septième art. Color Out of Space vient aujourd’hui s’ajouter à la très courte liste des exceptions.

On peut pratiquement compter sur les doigts de la main les réalisateurs qui ont réussi à rendre justice aux écrits de H.P. Lovecraft. Au fil des cinq dernières décennies, ils ont été nombreux à s’y essayer, Stuart Gordon et Daniel Haller étant probablement les seuls à être parvenus à livrer des œuvres capables de s’élever au rang de films-cultes avec Re-Animator et From Beyond pour le premier et Die, Monster, Die ! pour le second.

Le Color Out of Space de Richard Stanley y parviendra-t-il ? Possible.

Cette énième adaptation de la nouvelle du même titre nous présente une famille qui voit son quotidien chamboulé par un météore venu s’écraser sur son domaine d’Arkham, ville fictive du Massachusetts. L’arrivée de ce mystérieux aérolithe déclenchera alors des changements bien particuliers — et troublants — chez différents membres du clan familial.

Nicolas Cage en forme

Ce récit, les fans de H.P. Lovecraft le connaissent bien. Mais Richard Stanley leur réserve toutefois plusieurs surprises, brassant allègrement les cartes et prenant de nombreuses libertés avec son scénario. Certaines fonctionnent mieux que d’autres, mais elles permettront ici de soutenir l’intérêt des cinéphiles jusqu’au fil d’arrivée, aidées par le jeu d’un Nicolas Cage bien en forme, et visiblement très à l’aise dans cet univers horrifique, un genre avec lequel il flirte de plus en plus depuis quelques années.

Color Out of Space n’est pas un film parfait. Loin de là. Mais il représente une lueur d’espoir pour les fans des univers oppressants et glauques créés par H.P. Lovecraft. Et voilà qui est beaucoup pour eux, qui ont dû se contenter d’adaptations de qualité, disons, discutable depuis de si nombreuses années.

Color Out of Space

★★★