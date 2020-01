6 idées de sorties à Montréal pour toute la famille

BoulZeye Pub et Attractions

Ce centre d’amusement intérieur, situé à Pointe-aux-Trembles, saura plaire à toute la famille. Venez essayer le lasertag dans l'arène sur deux étages de plus de 6000 pieds carrés! Il s’agit de l’activité parfaite pour tous les âges grâce aux quatre modes de jeu: le jeu de défense et d’attaque, le mode-espion, le mode ballon-chasseur ou le mode chasseur de zombies. Lequel choisirez-vous?

Sur place, vous pourrez aussi jouer aux quilles, essayer les jeux d’évasion ou encore la réalité virtuelle. N’oubliez pas d’aller faire un tour au Resto-pub BoulZeye pour manger et vous désaltérer!

Pour plus d’informations, consultez le site web de BoulZeye.

La Grande Roue de Montréal

Beau temps ou mauvais temps, la Grande Roue de Montréal est ouverte tous les jours de 10h à 23h. Du haut de ses 60 mètres, vous pourrez observer un magnifique panorama de la ville de Montréal et du Vieux-Port. Il s’agit de la plus haute installation du genre au Canada.

Pour votre confort, les cabines sont tempérées en hiver et climatisées en été. Essayez le forfait famille, valide pour quatre personnes, et économisez!

Pour plus de détails, visitez le site web de la Grande Roue de Montréal.

Le Musée Grévin

Les jeunes et moins jeunes adoreront rencontrer les diverses personnalités du Musée Grévin, situé au Centre Eaton. Rapprochez-vous et prenez des photos avec les 127 statues de cire du Musée. Plaisir garanti pour toute la famille!

Pour tous les détails, visitez le site du Musée Grévin.

Le Mont Royal

Le Mont Royal est un incontournable de la ville de Montréal. Été comme hiver, il est toujours agréable de se promener dans les sentiers et de s’arrêter pour observer le centre-ville vu du belvédère.

Plusieurs activités sont aussi disponibles selon les saisons. Pour toutes les découvrir, visitez le site web du Mont Royal.

Le Planétarium

Venez explorer l’espace et ses mystères au Planétarium Rio Tinto Alcan. Plusieurs films et activités ont lieu tous les jours pour les plus jeunes, comme pour les plus grands. Apprenez-en plus sur l’univers et l’espace, tout en vous amusant. Une activité parfaite pour toute la famille.

Visitez le site du Planétarium pour l’horaire des représentations et des activités.

Les Canadiens de Montréal

Pour les amateurs de sport, assister à un match des Canadiens de Montréal est un incontournable. L’ambiance du Centre Bell lors d’une partie est indescriptible. Il faut le vivre pour le comprendre! De plus, inscrivez vos enfants au Fan Club des Canadiens pour bonifier votre expérience et obtenir des exclusivités.

Il reste encore quelques billets pour les matchs de la saison régulière disponibles sur le site des Canadiens.

Crédit photo JF Galipeau