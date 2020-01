DESJARDINS, Guy



Guy Desjardins s'est éteint paisiblement à Montréal le 23 janvier 2020.Il laisse dans le deuil ses enfants, Yves et Céline, ses petits-enfants, Daphné et Loïc ainsi que ses parents et amis.La famille vous accueillera au salon:le samedi 1er février 2020 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 2 février 2020 dès 9h, suivi d'un hommage à 11h.Plutôt que d'envoyer des fleurs, nous suggérons un don à la Société canadienne du cancer.