Ahuntsic-Cartierville: Décourager l’utilisation de l’auto en réduisant le stationnement

L'arrondissement montréalais d’Ahuntsic-Cartierville souhaite limiter le stationnement pour rendre l’automobile moins attrayante, mais plusieurs mesures figurant au dernier plan local de déplacements (PLD) ne seront pas implantées bientôt, assure la mairesse Émilie Thuillier.

«Le stationnement, principalement gratuit sur le territoire, peut être considéré comme un droit acquis, et faciliter, voire encourager, l’utilisation de l’automobile», note le PLD présenté la semaine dernière.

Le faible coût des vignettes de stationnement sur rue réservée aux résidents, «l’un des plus bas à Montréal, contribue aussi à soutenir la motorisation des ménages», peut-on lire. Ce coût, revu à la hausse en janvier, varie désormais selon la taille des moteurs, et les véhicules électriques bénéficient d’un tarif réduit.

«La gestion du stationnement vise à restreindre son utilisation aux réels besoins et à réallouer les espaces à d’autres utilités, notamment au profit des modes durables», indique le PLD. Le nombre de places de stationnement qui pourraient prendre d’autres vocations n’est pas spécifié.

«On n’a pas l’objectif de réduire pour réduire. Mais oui, dans certains aménagements, très probablement, il y aura réduction de certaines places de stationnement», dit la mairesse d’Ahuntsic Cartierville.

Par exemple, l’aménagement de pistes cyclables sur les rues Prieur et Sauriol, dès l’été prochain, facilitant l’accès à vélo à plusieurs écoles et parcs, nécessitera le retrait de 480 places de stationnement.

Dès 2021, l’arrondissement procédera au retrait de places tarifées aux abords des intersections, pour des raisons de sécurité routière.

Interrogée à savoir si certaines mesures visent à rendre la vie plus compliquée aux automobilistes, Mme Thuillier assure que «ce n’est pas du tout l’objectif du plan», lequel est «d’améliorer la mobilité, dans un contexte de Vision Zéro et de crise climatique».

L’autopartage est encouragé, comme via le lancement récent d’un projet permettant le partage de véhicules particuliers entre voisins. Selon le PLD, un véhicule partagé remplace 8-10 véhicules privés.

En outre, le PLD propose d’étendre la tarification sur rue sur les artères commerciales pour favoriser la rotation des véhicules. «Pour l’instant, il n’y a pas de nécessité» d’installer des parcomètres, précise Mme Thuillier, «mais dans les prochaines années, on va être en discussion avec les sociétés de développement commercial pour vérifier si, dans certains tronçons, on a besoin d’en ajouter ou non».

Le plan propose aussi d’évaluer la possibilité de moduler les tarifs de stationnement selon l’heure, mais «ce n'est pas quelque chose qui s’en vient rapidement», d’après l’élue de Projet Montréal.

Selon des documents de la Ville de Montréal, 58,9% des résidents d’Ahuntsic-Cartierville se rendaient au travail en automobile en 2016, contre 52,5% en 2011. Pour le transport collectif, cette proportion est passée de 36,9% à 31,1%.