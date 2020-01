Comment calmer les peurs de ma mère?

Ma mère est veuve depuis 10 ans. Depuis le décès de mon père, mon conjoint, nos enfants et moi-même, la suivons de près. Comme elle ne voulait pas quitter la maison qu’elle et son mari avaient occupé pendant quarante ans et où ils m’avaient élevée à cause des nombreux souvenirs qui y étaient concentrés, on lui donnait un coup de main pour tout.

Il y a six mois, on lui a détecté une arythmie cardiaque. Vu son grand âge, 85 ans, il nous semblait opportun de lui suggérer de vendre sa maison pour s’installer en maison de retraite afin d’assurer sa sécurité. Ce ne fut pas difficile de la convaincre, vu qu’elle était de moins en moins disposée à faire des efforts pourl’entretenir.

La maison étant encore en bon état, le marché en plein boom et son quartier fort prisé, elle n’a pas mis de temps à la vendre. Nous l’avons vidé, avons fait une grosse vente de garage avec ce qui ne lui servirait plus, et nous l’avons installée dans un petit appartement facile d’entretien dans un coin verdoyant où elle peut faire ses courses à pied si elle veut.

On s’imaginait qu’ainsi sécurisée physiquement elle se la coulerait douce dans son nouveau lieu de vie et profiterait de sa nouvelle liberté. Et bien c’est tout le contraire qui se produit. Elle se sent confinée dans son petit trois pièces, et selon ses dires, elle manque d’air. Elle m’appelle tous les soirs avant d’aller au lit parce que, dit-elle, son cœur se serre et elle manque d’étouffer. Il faut que je lui parle un bon 20 à 25 minutes pour qu’elle se calme.

Je l’ai emmenée chez son médecin pour investiguer où en était son problème d’arythmie et vérifier s’il n’y aurait pas autre chose qui clocherait. Il semble que non. On lui a prescrit un léger médicament pour dormir, ce qui semble l’avoir calmée un peu, mais pas totalement.

Elle m’a avoué avoir développé des peurs qu’elle n’avait pas avant, quand elle était dans sa maison. Se pourrait-il que cette femme qui ne fut jamais stressée de sa vie se mette à angoisser alors qu’elle n’a plus aucune raison de l’être ?

Une fille qui se sent devenir la mère de sa mère

Quand on a vécu la totalité de sa vie active dans un même lieu et qu’on le quitte rendu à l’âge de votre mère, il y a de quoi stresser. N’oubliez pas non plus le diagnostic d’arythmie qui, même en apparence réglé, la turlupine peut-être encore. Il faut parler de ça avec elle pour lui faire évacuer son angoisse et peut-être aussi la crainte de mourir qui touche les gens rendus à cette étape de leur vie. Veillez aussi à ce qu’elle ne s’accoutume pas trop aux médicaments pour dormir. Une bonne conversation avec vous avant d’aller au lit restera toujours ce qu’il y a de moins dommageable à long terme.