Course à la direction du PLQ: accrochage Anglade-Cusson sur le thème de l’éthique

L’équipe de Dominique Anglade accuse le clan d'Alexandre Cusson de se livrer à des attaques personnelles en affirmant que la candidate à la chefferie est dans le «déni» sur le thème de l’éthique.

• À lire aussi: Course à la direction du PLQ: Cusson se présente en champion de l’éthique

«Ce qui a été dit hier [dimanche] par Mme Rizqy et M. Cusson a entaché toute la classe politique québécoise. Ce qu’ils ont dit, c’est qu’il y a une perception de corruption de toute la classe politique. Ce n’est pas ce que je vois dans la réalité. Ils ont été vraiment trop loin dans leur propos», a tonné lundi le député et coprésident de la campagne Anglade Carlos Leitao.

Dimanche, le maire de Drummondville Alexandre Cusson a officiellement lancé sa campagne en se présentant comme champion de l’éthique. Il a affirmé qu’il faudra poser «des gestes» afin de redorer l’image de la politique dans la population.

«Il y a cette idée constante qu’il y a une odeur de corruption qui flotte sur la politique au Québec, alors qu’on sait que les règles ont changé depuis quelques années, tout est différent, mais il semble que ça ne rentre pas dans les maisons, les gens ne voient pas ça», disait-il.

Marwah Rizqy a alors renchéri : «[Alexandre Cusson] comprend qu’on ne peut pas vivre dans le déni. Il y a des gens qui ne veulent pas parler d’éthique, mais nous, on veut en parler».

Ces propos sont jugés inacceptables par l’équipe de Dominique Anglade. La semaine dernière, Mme Anglade avait dit aux journalistes que sur le terrain, les citoyens lui parlent de projets de société, et pas d’éthique.

Cela ne justifiait pas l’usage du mot «déni». Marie Montpetit invite le tandem «Rizqy-Cusson» à changer de ton et «à faire preuve de retenue». Mme Anglade affirme de son côté qu’elle reconnait que le PLQ est aux prises avec un problème de perception, mais que les militants ne lui parlent pas de ce sujet.

De son côté, le chef par intérim Pierre Arcand n’est pas intervenu. «On n’est pas dans une situation hors contrôle», a-t-il dit. Il a ajouté que «les débat les chocs d’idée, c’est inévitable». Il a rappelé par exemple l’accrochage en 2013 entre Philippe Couillard et Raymond Bachand, qui avaient rappelé les liens entre M. Couillard et Arthur Porter, ex-directeur général du CUSM soupçonné de fraude.

Quant à la question éthique, M. Arcand a reconnu «qu’on en entend parler de façon constante actuellement».