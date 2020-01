État de santé: Sébastien Toutant évite le pire

Le planchiste québécois Sébastien Toutant a donné des nouvelles de son état de santé et il a évité le pire, lui qui a fait une chute lors des X Games d’Aspen, jeudi dernier.

«Je suis tombé et je me suis cassé quelques côtes. Heureusement, il n’y a rien d’interne qui a été affecté, a écrit l’athlète de 27 ans sur son compte Twitter, lundi. Le snowboard est tout ce que je connais et je vais faire tout en mon possible pour revenir rapidement et encore plus fort.»

Toutant a chuté lors de sa troisième descente de qualification de l’épreuve de slopestyle et a eu besoin de l’aide de l’équipe médical pour sortir de la piste.

Le natif de l’Assomption a remporté l’or à l’épreuve de slopestyle de la Coupe du monde de Laax, en Suisse, la semaine dernière. Il est également le champion olympique en titre de «big air».