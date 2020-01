GAGNÉ, Danielle



À Saint-Eustache, le 20 janvier 2020 à l'âge de 78 ans est décédée Mme Danielle Gagné. Fille de feu M. Lucien Gagné et de feu Mme Florida Paquette.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, Johanne (Sylvain), Claude et Michel, le père de ses enfants, Yvon Moreau (Gisèle), ses petits-enfants, Geneviève, Isabelle, Jade, Jessica, Charlie et Loucas, ses arrière-petits-enfants, Mélodie, Mégane, Théo, Ima, Romy, son frère, Denis, sa belle-sœur, Marielle, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février de 11h à 16h15 au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 16h15 en la chapelle de complexe.