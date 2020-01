Je sors, je reste

Coups de cœur

Télé

Zone franche

Ce soir, les animateurs de Zone franche, Isabelle Maréchal et Raed Hammoud, s’attaquent à un sujet tabou: la chirurgie esthétique. L’ancienne participante d’Occupation Double Karine St-Michel offrira un témoignage. Un chirurgien, un médecin, une esthéticienne, une psychologue, la fondatrice du groupe MIMQC et Micheline Lanctôt seront aussi assis autour de la table pour discuter et donner leur avis sur le sujet.

Ce soir, à 21h, à Télé-Québec

Je sors

Théâtre

Small Talk

Les étudiants de troisième année du Conservatoire d’art dramatique de Montréal présentent la pièce Small Talk de Carole Fréchette. La communication et les contacts humains sont au cœur de cette pièce mise en scène par Benoît Vermeulen. Les spectateurs ressortiront en réfléchissant à nos façons actuelles de converser, qui sont parfois un peu gauches en raison de l’électronique qui nous rapproche et nous éloigne à la fois.

Ce soir, à 19h30, au Théâtre Rouge du Conservatoire – 4750, avenue Henri-Julien

Poésie

Queen Ka

L’artiste de spoken word (de la poésie parlée) présente ce soir, à Montréal, Si je reste. Le spectacle mélange sa poésie avec de la musique de Blaise Borboën Léonard et Stéphane Leclerc. Queen Ka raconte l’histoire d’une femme qui vit tout un chamboulement dans sa vie. Elle décidera de se relever et d’essayer de comprendre ce qui lui est arrivé pour faire face à ses erreurs.

Ce soir, à 19h, à La Chapelle – 3700, rue Saint-Dominique

Cinéma

Rebelles

Cette comédie française met en vedette Sandra, ex-miss Nord-Pas-de-Calais, qui retourne vivre chez sa mère sur la Côte d’Azur. Elle se trouvera un petit boulot dans une conserverie. Son patron se fera cependant trop insistant avec ses avances et elle devra le repousser hardiment. Sandra le tuera accidentellement. Alors qu’elle se prépare à appeler les secours, elle et deux témoins trouvent un sac plein d’argent dans le casier de la victime.

Sorti en salle le 24 janvier

Documentaire

Shoah

Pour souligner le 75e anniversaire de la libération d’Auschwitz-Birkenau, le Goethe-Institut Montréal et la Cinémathèque québécoise présentent en trois parties le documentaire de 9 heures et demie sur l’Holocauste, Shoah. Ce soir, pour introduire la première partie, l’historienne Erin Corber sera sur place. Les deuxième et troisième parties seront présentées mercredi et jeudi.

Ce soir, à 18h30, à la Cinémathèque québécoise – 335 boulevard De Maisonneuve Est

Cinéma

Rêves de jeunesse

Salomé, une jeune femme démunie, réussira à se trouver un emploi dans un dépotoir dans une petite ville de campagne française. Elle se retrouvera cependant en terrain connu puisqu’elle y a passé beaucoup de temps quand elle était une adolescente rebelle. Salomé retrouvera donc des connaissances, mais aussi des inconnus. Elle tissera des liens solides et importants avec certains d’entre eux.

Sorti le 24 janvier

Je reste

Télé

Nahanni, la grande aventure

Tous les canoteurs en rêve: la rivière Nahanni! Cette rivière située dans les Territoires-du-Nord-Ouest est un petit bijou canadien. Ce documentaire plonge au cœur de ce parc national et nous fait découvrir les paysages magnifiques du nord de notre pays.

Ce soir, à 22h, sur ICI Explora

EP

Bye Bye – Sophie Pelletier

Sophie Pelletier nous offre un EP de quatre chansons. Gautier Marinof a réalisé l’opus, alors que l’auteure-compositrice-interprète Amylie a joué le rôle de directrice artistique. Bye bye amène un son résolument plus actuel avec un synthétiseur, mais avec une touche des seventies.

Sorti le 24 janvier

Sauve ta bouffe

Les AmiEs de la Terre de Québec ont lancé ce livrenafin de réduire le gaspillage alimentaire. L’ouvrage souhaite transformer les citoyens en Mange-gardiens en offrant des trucs pour mieux conserver les aliments et en offrant 35 idées de recettes de type «vide-frigo».

Sorti le 22 janvier