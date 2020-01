Kobe Bryant fera son entrée au Temple de la renommée en 2020

Le président du Temple de la renommée du basketball, Jerry Colangelo, a indiqué que Kobe Bryant fera sera intronisé en 2020.

«On s’attend à ce que ce soit la cuvée la plus épique de tous les temps avec Kobe, Tim Duncan et Kevin Garnett, a dit l’homme de 80 ans au site sportif The Athletic, lundi. Kobe sera honoré comme il se doit.»

Bryant et sa fille Gianna sont décédés dans un accident d’hélicoptère, dimanche, en Californie. Sept autres personnes ont également perdu la vie dans cette tragédie.

«Ironiquement, nous avions une réunion à Dallas ce mercredi et notre comité a épluché les candidatures. Évidemment, les résultats démontraient qu’il [Bryant] allait être choisi au premier tour. Il n’y a aucun doute dans mon esprit. Il va être honoré. Il va faire son entrée au Temple de la renommée», a également affirmé Colangelo au réseau NBA TV.

En décembre dernier, Bryant avait été officiellement sélectionné parmi les candidats de la cuvée 2020. Les finalistes de celle-ci seront révélés dans le cadre du match des étoiles de la NBA en février et les intronisés seront annoncés, en avril, dans le cadre du «Final Four» de la NCAA.

En 20 ans de carrière, «Black Mamba» a remporté cinq championnats de la NBA et été invité 18 fois au match des étoiles. En 1346 rencontres de la saison régulière, il a maintenu des moyennes de 25 points, 5,2 rebonds et 4,7 mentions d’assistances par match. Bryant a aussi maintenu des statistiques similaires lors de ses 220 parties en séries éliminatoires.