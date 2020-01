La STM suspend le président du syndicat des employés d'entretien

MONTRÉAL – Le président du Syndicat du transport de Montréal, Gleason Frenette, a été suspendu de son poste d’employé à la Société de transport de Montréal (STM) pour avoir commis de l'intimidation.

M. Frenette a été suspendu huit jours sans solde pour des actes de violence verbale répétée à l’égard de différents membres de l’organisation, a confirmé au «24 Heures» le directeur exécutif des ressources humaines de la STM, Alain Brière.

Celui-ci a ajouté que M. Frenette avait reçu des avertissements écrits avant sa suspension et a rappelé que la STM a une politique de tolérance zéro en matière d'intimidation. «Ce n'est pas parce qu'il est président du syndicat [qu'il est suspendu], c'est la même politique pour les 10 000 employés de la STM», a souligné M. Brière.

M. Frenette n'a pas voulu commenter la situation lundi. Cette suspension ne l'empêche pas d'exercer son rôle de président du syndicat.

Revanche?

Lors de la période de questions au conseil municipal lundi, le conseiller indépendant du district de Snowdon, Marvin Rotrand, a indiqué que le syndicat croit que cette suspension est une revanche de la part de la STM puisqu'un grief est émis chaque fois qu'un autobus est envoyé au privé pour se faire réparer.

Le vice-président du conseil d'administration de la STM et conseiller municipal Craig Sauvé lui a répondu que M. Frenette a bien été suspendu de son poste d'employé pour intimidation, et a mentionné que l'organisation ne voulait pas privatiser l'entretien. «La STM embauche plus de gens à l'entretien présentement pour avoir plus de capacité, on n'est pas en réduction de l'effectif à l'entretien, on est en croissance», a-t-il dit.

C.A. houleux

Lors de la dernière rencontre du conseil d'administration de la STM en décembre, M. Frenette, qui représente les employés d’entretien, avait fait, pendant la période de questions, une allocution très critique pour expliquer les raisons qui expliquaient selon lui le manque d'autobus dans la flotte de la STM, évoquant principalement une mauvaise organisation du travail.

Le ton avait monté lorsque M. Frenette a demandé au président du conseil d'administration de la STM Philippe Schnobb, devant public, s'il avait toujours confiance envers son comité de direction.

Il n’est toutefois pas possible de savoir si cet événement avait un lien avec la suspension.