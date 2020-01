Le texte de Caroline Touzin sur Camus n’était pas un «sloppy blowjob»...

Quelques nuances sont nécessaires relativement au texte de Caroline Touzin publié dans La Presse sur le blogueur Xavier Camus.

Au cours des derniers jours, quelques textes ont été écrits sur le blogueur Xavier Camus, un personnage controversé s’il en est un. Ces textes ont beaucoup fait jaser au sein de la sphère (petite, avouons-le) des débats identitaires sur les réseaux sociaux. Entre identitaires plus à droite et d’autres, plus à gauche.

Peu importe où l’on se trouve sur l’échiquier idéologique, difficile de trouver personnage plus polarisant.

Pour les uns, les articles principaux (La Presse, Urbania et Canadian Press publié par CTV News, en anglais) ont été trop complaisants; pour les autres, il s’agissait du ton juste. Jusque là, pas de problème, impossible de faire l’unanimité en traitant de Camus.

Mon collègue Richard Martineau n’a pas mâché ses mots. Pour lui, les textes de La Presse et d'Urbania étaient hyper complaisants.

À l’OSBL, plusieurs ont investi les réseaux sociaux pour faire part de leur indignation quant aux termes choisis par mon collègue Martineau pour railler les textes de la journaliste Caroline Touzin et du chroniqueur Hugo Meunier sur Xavier Camus, une complaisance qualifiée de «gros blow job sloppy».

Il m’arrive souvent d’être en désaccord avec Martineau, c’est tout à fait normal. C’est le cas ici. Ce choix de mots là. Pas d’accord pantoute.

Photo d'archives, AFP

Comprendre cette «complaisance»

Toutefois, il m’importe d’expliquer un peu ce que je pense de cette prétendue «complaisance» à l’égard de Xavier Camus. Surtout en ce qui a trait au texte de la journaliste Caroline Touzin. Dans le cadre de la préparation de son texte, la journaliste a communiqué avec différentes personnes, dont certaines qui avaient été critiques du travail du blogueur. J’ai été de celles-là.

Officiellement, et à ma demande, Caroline Touzin s’en est tenu à mon souhait de ne plus en découdre avec Camus et sa «meute numérique». (Voir ici à propos de cette expression)

J’ai longuement causé avec la journaliste Touzin afin de lui expliquer mon point de vue et de lui fournir un aperçu de ce qu’il pouvait en coûter, j'ai aussi parlé de l’épreuve que ça représente d’avoir à se frotter à ces extrémistes-là. C’est raide en Ta.

Sans présumer du résultat de ses autres prises de contact, je ne serais pas du tout surpris que l’on peine à trouver des gens prêts à aller au «batte» pour exposer le côté plus sombre, ou ne serait-ce qu’un contre-discours à ce que fait Xavier Camus.

Si la journaliste ne trouve personne pour aller on the record et fournir un contre-argumentaire, ou des témoignages dépeignant un autre côté de la médaille, ça lui sera difficile d’en arriver à un équilibre des positions.

Dans son texte, la journaliste Touzin a évoqué le sombre côté du «doxxing». Mon avis est qu’elle a fait ce qu’elle a pu avec ce qu’elle avait pu recueillir on the record à propos de «l’inspecteur» Camus.

Pour ce qui est du texte de Meunier dans Urbania, comme mon collègue Martineau, je l’ai trouvé complaisant. Un portrait du personnage sans contrepartie digne de ce nom. Quand on a subi les contrecoups extrêmement désagréables (ô l’euphémisme) d’avoir à se frotter à ce blogueur et à sa meute numérique, toute sympathie envers Camus qui ne compte aucun contre-discours risque de heurter les sensibilités.

Richard Martineau est de ceux qui sont visés souvent par cette meute-là. Mais soyons francs, à mon avis, cela n’excuse pas les termes «sloppy blowjob» pour décrire le travail de Caroline Touzin.

En terminant, quant à l’angle «sexiste» du commentaire de Martineau, tel qu’avancé hier à Tout le monde en parle, il faut nuancer. Mon collègue a bel et bien critiqué de manière virulente les textes de Touzin ET Meunier.

Pour ceux que ça intéresse, le texte de CTV News concernant Camus se trouve ici. Écrit par Guiseppe Valiante, ce texte est plus nuancé et fait place à l’analyse critique de François Charbonneau, le professeur de l’Université d’Ottawa qui avait justement écrit une critique du travail de Camus dans La Presse, laquelle doit s’inscrire dans un travail de journaliste plus grand où l’OSBL prend soin d’inclure un contre-discours pour faire contrepartie à ce qui s’écrit, dans ce média, sur le blogueur controversé.

***

La semaine dernière, Xavier Camus a publié la photo d’une maison dont la fenêtre montrait un drapeau sudiste tout en mentionnant la ville, le quartier et la rue où cette maison se trouvait, en affirmant: «Des gens exposent publiquement leur racisme.»

Je sais, je sais, j’avais dit à Caroline Touzin que je ne voulais plus me frotter à cette meute. Toutefois, l’abjection du geste m’a poussé à dénoncer le tout sur mes réseaux sociaux. Car oui, «cette société de la délation permanente me pue au nez».

Cette fois, «l’inspecteur» a trouvé pas mal plus de critiques par rapport à ses viles méthodes. Même parmi ceux qui, habituellement, l’appuient. Sur Twitter, la publication a été dénoncée et, éventuellement, supprimée. Celle-ci enfreignant les règles de publication du média.

Je savais très bien à quoi m’en tenir de la part de la «meute numérique» de «l’inspecteur» en dénonçant ainsi cette publication. Je n’ai pas été déçu.

C’est tellement taxant cette déferlante d’agression, de mépris, et au bout du compte, de cyberintimidation, que ce n’est guère surprenant que l’on ne se garroche pas aux portillons pour s’exposer à ça...

Pour reprendre le titre de Caroline Touzin, si certains croient que Camus «déstabilise la haine», d’autres vous diront qu’il n’est pas sans y ajouter un certain grain de sel non plus...