Le volontaire

Paul St-Pierre Plamondon en a surpris plusieurs, cette semaine, en s’engageant à tenir un référendum dans un premier mandat du Parti québécois, s’il en devient chef et qu’il remporte ensuite les élections.

Alors que le PQ forme la 3e opposition à l’Assemblée nationale, la proposition fait sourire les cyniques. Pourtant, il y a là quelque chose de très cohérent avec l’engagement de celui qui se disait orphelin politique, il n’y encore pas si longtemps.

Conséquent

PSPP est jeune, il attend un 2e enfant et il a un parcours académique impressionnant. Il a la vie et ses plus belles et lucratives années professionnelles devant lui. S’il ne voulait que faire de la politique pour faire de la politique, il y aurait de la place pour lui à QS ou à la CAQ. On aurait déjà vu pire contorsion.

Pourtant, c’est au PQ qu’il choisit de rester engagé. Pourquoi le serait-il si c’était pour autre chose que de réaliser la souveraineté ? Il fait le pari que se montrer volontaire et conséquent est la meilleure façon d’être respecté et de faire partie de la discussion politique.

Débloquer les verrous

Paul St-Pierre Plamondon adopte deux postures qui ont le mérite d’être rafraîchissantes dans le paysage politique actuel. La première, c’est d’affirmer que le nationalisme, loin d’être incompatible avec la recherche de la justice sociale, est un catalyseur essentiel de solidarité entre les citoyens du Québec pour favoriser le partage de la richesse. La seconde, c’est de nous rappeler qu’après des années à débattre de laïcité, se préoccuper à nouveau de langue et de culture est fondamental pour bâtir une identité québécoise forte et attrayante.

Promettre un référendum pour 2022 ? C’est certes audacieux, voire insolent. Cela dit, les souverainistes fatigués qui ont envie de lever le nez sur cette approche feraient bien de se rappeler cette époque où ils essayaient encore eux-mêmes de débloquer les verrous de l’histoire.