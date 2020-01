Message à tous les râleurs de la terre

Je n’en peux plus de regarder les informations télévisées soir après soir pour y voir tous ces citoyens du monde qui pestent contre leur gouvernement en demandant sa démission. Ça va mal en Israël, au Liban, en Syrie, en Catalogne, en Algérie, en Angleterre, en Argentine, en Bolivie, au Chili, alouette ! Non mais est-ce que ce sont juste des cons qui se présentent pour gouverner ces états ou bien si ce sont les citoyens qui ne sont jamais contents de rien ?

Vive le Québec !

J’ai envie de vous servir le proverbe qui dit ceci : « Quand je me regarde je me désole, quand je me compare, je me console ! » Non pas qu’ici tout soit parfait, mais on ne peut nier que nous sommes dans une situation privilégiée dont nous ne mesurons que bien peu l’ampleur.