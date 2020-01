«On a perdu le match en deuxième période» –Marco Scandella

Inconstant, le Canadien a permis aux visiteurs de prendre une option sur le match en accordant deux buts en deuxième période.

« Je ne crois pas que les Capitals ont eu le dessus sur nous ce soir (hier). Nous étions brouillons en deuxième période. Tu ne peux pas te permettre de relâchement, car c’est une équipe qui crée des chances à partir de rien. »

– Ilya Kovalchuk

« On a perdu le match en deuxième période. Notre jeu n’était pas à point. En troisième, on a repris le contrôle du match. On est une équipe rapide, capable de faire bouger la rondelle. C’est de cette façon qu’il faudra jouer si on veut participer aux séries. »

– Marco Scandella

Auteur du premier but du match, Jeff Petry a plus tard joué de malchance en dirigeant une rondelle libre dans son propre filet. But crédité au dossier de Travis Boyd.

« Le jeu s’est passé au ralenti. Dans mon geste pour récupérer la rondelle, mon bâton a heurté le bout du patin de Carey (Price). Ça a retardé mon mouvement d’une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour m’empêcher de stopper la course de la rondelle. »

– Jeff Petry

Dale Weise a disputé un 500e match dans la LNH. Pour un joueur de son acabit, il s’agit d’une belle réussite. Il l’a souligné avec son premier but de la saison.

« C’est un plateau important. C’est beaucoup de matchs et beaucoup de travail pour arriver à un tel chiffre. J’ai reçu une récompense avec mon but, mais j’aurais préféré la victoire. »

– Dale Weise