Soir de première pour «Le rire»

Léane Labrèche-Dor et Micheline Lanctôt interprètent deux femmes aux réalités opposées qui se lient d’amitié dans le film Le rire, de Martin Laroche, dont la première à Montréal avait lieu au Cinéma du Musée, lundi soir.

Le réalisateur des Manèges humains (2013) et de Tadoussac (2017) nous revient avec l’histoire de Valérie (Labrèche-Dor), survivante d’une guerre (fictive) au Québec. La jeune femme perd son amoureux dans le drame. Quelques années plus tard, toujours hantée par son passé, Valérie se rebâtit un quotidien auprès d’un nouveau copain, Gabriel (Alexandre Landry), et à l’aide de son travail de préposée dans un CHSLD. Celui-ci lui permet de nouer une amitié singulière avec Jeanne (Micheline Lanctôt), une femme drôle et cultivée, et lourdement handicapée.

Le long métrage, qui met également en vedette Sylvie Drapeau, Jean-Sébastien Courchesne, Normand Daoust, Catherine Proulx-Lemay, Christine Beaulieu et Evelyne De La Chenelière, est produit par Fanny-Laure Malo de La Boîte à Fanny (Sarah préfère la course, Pays).

Le rire prendra l’affiche dans la province le vendredi 31 janvier 2020.