Coronavirus en Chine: la menace passe à «élevée», premier décès à Pékin

Genève | L'OMS a corrigé lundi son évaluation de la menace liée au virus, la qualifiant d'«élevée» à l'international et non plus de «modérée» comme elle l'avait écrit jusqu'à présent en raison d'une «erreur de formulation».

Jusqu'à présent, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait écrit que le risque était «très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international». «Il s'agissait d'une erreur de formulation, et nous l'avons corrigée», a expliqué à l'AFP une porte-parole de l'organisation basée à Genève.

Pékin fait état de son premier décès

Lundi, les autorités de la ville de Pékin ont par ailleurs fait état d’un premier décès dans la capitale chinoise.

La victime est un homme de 50 ans qui s’était rendu le 8 janvier dans la ville de Wuhan, le foyer de l’épidémie, et était tombé malade, avec de la fièvre, après être revenu à Pékin sept jours plus tard, a annoncé le comité à la Santé de la capitale. Il a succombé lundi à une défaillance respiratoire.