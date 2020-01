CROTEAU, Yvette



À Montréal, le dimanche 26 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 90 ans, Yvette Croteau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gérald (Diane), Sylvie, Francine, Brigitte (Patrick), Lorraine, ses petits-enfants Bernard (Mirella), Michael et Daniel (Danika), ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 30 janvier 2020 de 14h à 15h.