LAPORTE, Andrée



À Montréal, le samedi 25 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 95 ans, Andrée Laporte, épouse de feu A-Albert Moreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-François (Sonja Bérubé) et Stéphane (Micheline Lachance), ses petites-filles Julie et Laurie, de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis et plus particulièrement sa filleule Josée Laporte et sa nièce Sylvie Larivée.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 30 janvier 2020 de 14h à 17h de 19h à 22h ainsi que le lendemain dès 9h. Les funérailles seront célébrées le vendredi 31 janvier 2020, à 10h en l'église St-Vincent-Ferrier située au 8115 Henri-Julien, Montréal, H2P 2J3.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Paul-Gouin ainsi que la Résidence du Parc Jarry pour les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation du CHU Ste-Justine seraient appréciés.