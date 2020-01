FILION, Claude



De Blainville, le 24 janvier 2020, à l'âge de 89 ans est décédé M. Claude Filion, époux de feu Mme Lucille Lebeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Robert (Claudette), Jean-Claude (Louise), Donald (Guylaine), Bernard (Monique), Roger (Dominique), Guylaine (Denis), Lucie (Daniel), France (Gérald), Benoit, Isabelle (Patrick) et Nathalie (Michel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Monique, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :RÉGIONAL GUAY418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A 3R8le samedi 1er février de 13h à 16h30. Un dernier hommage sera tenu ce même samedi, au salon, dès 16h.