BELCOURT, Ruth (née Lefort)



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Ruth Lefort, survenu le 24 janvier 2020, à l'âge de 93 ans. Elle rejoint son époux Raymond Belcourt et son fils Paul.Elle laisse dans le deuil ses enfants Robert, Suzanne (Gary Sirkovsky), Jean (Michel Langelier), ses petits-enfants Chantal (Michel Lauzon), Sonia et Jessica, ses arrière-petits-enfants Amélie et Marie-Ève ainsi que de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le jeudi 30 janvier 2020 à 11h en l'église Ste-Bernadette (6900, 16e Avenue, Montréal). Heures des visites mercredi de 14h à 17h et de 19h à 21h, jeudi dès 9h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de soins palliatifs à domicile du grand Montréal ou à la Société Alzheimer.La famille souhaite également remercier la direction et tous les employés du Manoir St-Joseph pour la qualité des soins prodigués depuis plusieurs années.