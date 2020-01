Adams jr touché par le décès de Kobe Bryant

Comme plusieurs athlètes sur la scène sportive, Vernon Adams jr a été ébranlé en apprenant le décès de la légende du basketball Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère.

«C’est une tragédie, a mentionné le quart des Alouettes. Mon coeur s’est arrêté pendant quelques secondes. Ça m’a fait mal au ventre.

«Ce qui me touche encore plus, c’est de voir qu’il est parti avec sa fille (Gianna). Je n’imagine même pas comment il a pu se sentir. C’est très triste pour Los Angeles, Philadelphie, le monde du basketball et du sport au complet. Il était une icône et mon joueur préféré.»

Il avait une anecdote au sujet de son amour pour Bryant.

«Tous les joueurs dans notre vestiaire savent que j’adore Kobe. Je finis souvent mes appels de jeu en utilisant son nom de famille alors que Pip (Antonio Pipkin), lui préfère donner le nom de Lebron James. On se taquine là-dessus.

«Je porte le 8 depuis quelques années. Ce nombre (l’ancien de Bryant lors de ses premières saisons dans la NBA) aura encore plus de signification pour moi maintenant.»