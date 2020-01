BRIEN, Jocelyne



À Montréal, le 26 janvier, à l'âge de 59 ans, nous a quittés Mme Jocelyne Brien des suites d'un cancer.Elle laisse dans le deuil son époux Yonik Breton, ses enfants Jessica, Alexis (Camille) et Michaël (Maryse), sa petite-fille Samuelle, ses soeurs Lise, Colette, Jacqueline, Diane et Mireille, son frère Philippe ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 30 janvier de 16 h à 21 h et le vendredi 31 janvier de 13 h à 16 h 30 au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Un hommage lui sera rendu le vendredi 31 janvier à 16 h 30 en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gracia qui offre gracieusement de l'hébergement, du soutien et des soins aux personnes en fin de vie.