Commotions cérébrales au football: Bennet Omalu est-il un charlatan?

J’ai découvert les travaux de Bennet Omalu grâce au film Commotion (2015), qui mettait en vedette Will Smith.

Je me suis intéressé aux sports dès l'enfance et je me réjouis que les jeunes qui pratiquent des sports aussi physiques que le football ou le hockey soient mieux encadrés que nous ne l’étions.

Le personnel qui encadre les activités sportives des jeunes ou des professionnels porte une attention spéciale aux commotions cérébrales, que l'on détecte de plus en plus tôt. Comme professeur, j’y suis particulièrement sensible lorsqu'on assiste au retour en classe d’un athlète-étudiant qui souffre des séquelles d’un choc important.

Le Super Bowl approche à grands pas et je dévore tous les articles qui traitent de près ou de loin de la pratique du football. C’est au hasard de mes lectures que j’ai découvert un texte qui remet en question certaines affirmations ou certains comportements de celui à qui j’attribuais jusqu'ici le mérite d’avoir sensibilisé les responsables du sport professionnel et du sport amateur à l'encéphalopathie chronique traumatique.

Dans un texte publié à la fin de la semaine dernière dans le Washington Post, Will Hobson partage les résultats de sa petite enquête et donne la parole à des représentants de la communauté scientifique.

Les scientifiques consultés ne sont pas tendres à l’endroit du célèbre pathologiste, et on le condamne de façon unanime. Omalu exagère sa responsabilité dans l’identification de l’ECT, tout comme il en exagère les effets connus. On souligne également qu’il ne fait plus de recherches dans ce domaine et qu’il se complaît maintenant à monnayer son statut d’autorité scientifique en la matière.

Contrairement à ce qu’il affirme continuellement lors de ses conférences, Omalu n’a pas découvert la maladie, pas plus qu’il ne l’a nommée. Ses critères d’identification de ce mal sont remis en question par plusieurs sommités du monde médical.

Comme partisan des Steelers de Pittsburgh, je me souviens très bien de la descente aux enfers et de la mort de Mike Webster. Après avoir tout perdu, grandement affecté par la dépression, Webster vivait dans sa voiture lorsqu’il a été victime d’une crise cardiaque. La renommée d’Omalu repose sur le diagnostic qu’il a publié après l’autopsie pratiquée sur la dépouille du joueur. Même les conclusions auxquelles il parvient sont rejetées par la communauté scientifique. Webster souffrait bel et bien d’encéphalopathie chronique traumatique, mais ce qu’Omalu a découvert pouvait tout aussi bien correspondre au cerveau d’un homme en santé.

Le Washington Post a tenté à plusieurs reprises de joindre Omalu pour qu’il présente sa version des faits, mais le médecin a décliné ces invitations. Il se prétend victime de médecins acoquinés avec les autorités sportives. Tous ses collègues seraient corrompus.

Malgré les critiques et les controverses, Omalu continue de mener ce qu’il croit être une croisade, une mission divine dont il tire des revenus impressionnants. Il exige 10 000$ pour un témoignage devant les tribunaux, et une conférence lui rapporte 27 500$.

Il est certain que les enjeux liés à l’encéphalopathie chronique sont importants et que son occurrence a des impacts majeurs. Des ligues comme la NFL ont fait trop peu pour bien protéger la santé des joueurs et en ont payé le prix. Si la maladie est bien réelle et si Omalu peut s’enorgueillir d’avoir contribué positivement à la sensibilisation, il est plutôt rare de voir une communauté scientifique se tourner ainsi contre l'un des siens.

Si l’histoire vous intéresse, l’article de Will Hobson présente également une petite démonstration scientifique des lacunes relevées dans les travaux de Bennet Omalu. Vous y accéderez en cliquant ici.