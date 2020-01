Des milliers de dollars en bourses pour les employés des restos Ashton

À partir du 1er février, la chaîne de restaurants Ashton de Québec lance un programme d’attribution de bourses d’études d’une valeur de 24 000 $ pour encourager la rétention de main-d’œuvre.

Seuls sont admissibles les employés qui sont au service de l’entreprise depuis plus de trois mois. Cette initiative découle d’une idée du propriétaire Ashton Leblond.

Améliorer la rétention

« On a été emballés par cette proposition parce qu’on est toujours en train de chercher de nouvelles idées pour recruter de nouveaux employés, favoriser la rétention de main-d’œuvre et améliorer les conditions de travail », a indiqué Mylène Beaulieu, responsable des communications et du marketing.

Au total, 18 bourses seront allouées d’une valeur allant de 500 $ à 2000 $ pour les étudiants en formation professionnelle, de niveau collégial et universitaire.

De plus, dix prix de 500 $ destinés à souligner la persévérance scolaire au niveau secondaire seront remis.

Les candidatures seront reçues du 1er au 15 février 2020 dans les succursales.

« On l’essaie pour une première année. Nous, ce qu’on aimerait, c’est de pouvoir continuer », a affirmé Mme Beaulieu.

Critères

Un ensemble de critères seront pris en compte pour l’attribution des bourses comme les résultats scolaires, le cheminement à l’intérieur de l’entreprise, l’implication du candidat dans sa communauté, etc.

« On tient vraiment compte de la globalité de la personne », a souligné Marie-France Verret, conseillère en ressources humaines.

Horaires flexibles

Près de 650 personnes travaillent pour la chaîne Ashton qui offre déjà des horaires flexibles.

« On est fiers d’offrir cela à notre personnel. Les étudiants et les élèves vont savoir qu’ils peuvent continuer à étudier et à pratiquer leur sport tout en restant à notre emploi », a poursuivi Mme Beaulieu.