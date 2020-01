LONDEI, Sylvio (1 octobre 1956 - 21 janvier 2020)



Après un combat héroïque d'un an contre le cancer, et souffrant de complications, c'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Sylvio Londei.Parti rejoindre sa femme bien-aimée Carol Anne Markham Londei et ses parents Angelina et Mario Londei, il manquera pour toujours à sa fille Andrea (Patrick Petraroia), à sa femme Sylvia Catino et ses enfants Andria et Lara (Giuseppe), ainsi que les petits-enfants Mimi, Mia, AJ et Siena. Il laisse également dans le deuil ses soeurs aimantes Linda et Gina (André), son neveu, Hugo (Catherine), sa nièce, Sara (Sébastien), la famille élargie, cousins et tantes, et de nombreux amis qu'il a eus tout au long de sa brillante et importante carrière.La famille recevra les condoléances jeudi le 30 janvier 2020 de 9h à 12h, de 14h à 17h, et de 19h à 22h, au(édifice situé à l'arrière du complexe) :Les funérailles auront lieu vendredi le 31 janvier à 9h, à l'église Saint-Sylvain (750 boul. Saint-Sylvain, Laval, H7E 2X3), suivies de l'enterrement au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Dons suggérés à la Fondation du cancer des Cèdres.