En attente d’une greffe de poumons à 25 ans

Malgré son jeune âge, une femme de 25 ans de Charlevoix est en attente d’une greffe de poumons. Amélie Tremblay souffre de fibrose kystique.

Elle va donc entamer un long processus d’attente pour de nouveaux organes.

La fibrose kystique touche principalement l’appareil digestif et les poumons. Il s’agit de la maladie mortelle la plus répandue chez les enfants et les jeunes adultes canadiens. Il n’existe aucun traitement curatif.

Amélie Tremblay a été diagnostiquée à la naissance et a donc appris à vivre avec cette maladie.

Elle a eu quelques épisodes de pneumonies en bas âge, puis à l’adolescence et depuis 2018, la maladie s’est un peu plus développée: deux à trois heures de traitements par jour, oxygène la nuit à la maison pour aider ses poumons à fonctionner, hospitalisations à répétition jusqu’à deux semaines tous les mois.

Au mois de novembre, le diagnostic est tombé. La jeune femme doit entamer un processus de greffe des poumons. Une opération qu’elle devra effectuer à Montréal.

Amélie va devoir s’installer à proximité du Centre hospitalier de l’Université de Montréal dans les prochaines semaines dans l’attente d’un donneur compatible. Son conjoint et sa mère vont la suivre.

«Mon conjoint, il faut qu’il arrête de travailler aussi parce qu’il faut que j’aie quelqu’un 24 heures sur 24 avec moi même si ma greffe n’a pas lieu. Moi aussi, il faut que j’arrête de travailler même si j’adore mon travail. Sur le coup, c’était vraiment dur à accepter» explique-t-elle.

La famille a lancé une campagne GoFundMe pour aider financièrement le couple qui n’a plus de revenu en attendant la greffe.