Hausse des revenus et du dividende chez Metro

MONTRÉAL – Metro a annoncé mardi une hausse de son dividende trimestriel qui augmentera de 12,5 %, soit 22,5 cents par action, par rapport à la même période l’an dernier.

Cette décision a été prise «compte tenu de notre excellente situation financière», a fait savoir l’entreprise québécoise qui veut dorénavant verser un dividende annuel représentant un pourcentage variant de 30 % à 40 % du bénéfice net ajusté.

«Notre modèle d'affaires est bien diversifié et nous avons confiance de poursuivre notre croissance en priorisant les besoins de notre clientèle et en continuant d'investir dans notre réseau de détail et notre chaîne d'approvisionnement», a affirmé par communiqué le président et chef de la direction de Metro, Eric R. La Flèche, lors de la divulgation des résultats du premier trimestre 2020, mardi.

La compagnie a mentionné que ses revenus étaient en hausse de 1,3 %, ou de 1,6 % sans des changements comptables, par rapport à la même époque en 2019. Son chiffre d’affaires a donc franchi la barre du 4 milliards $ pour cette période de trois mois qui s’est terminée le 21 décembre.

L’entreprise aussi propriétaire de Jean Coutu a cependant vu ses profits diminuer brutalement de 16,2 % comparativement à l’an dernier pour s’établir à 170,2 millions $ pour le dernier trimestre.

Cette chute de près de 33 millions $ s’explique toutefois en partie par des éléments non récurrents. Il s’agit notamment de la vente de sa filiale MissFresh qui a causé une perte de 7,5 millions $ au dernier trimestre, tandis qu’un gain de 7,4 millions $ avait été comptabilisé au premier trimestre de 2019 pour la vente de cinq pharmacies, ainsi qu’un profit pour la vente de Colo-D, un fournisseur de centres de données.

Par conséquent, le bénéfice net ajusté est en hausse de 5,1 % au premier trimestre de 2020 par rapport à celui de 2019.