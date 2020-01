Je sors, je reste

Coups de cœur

Album

The Neon Skyline – Andy Shauf

Photo courtoisie

Le multi-instrumentiste originaire de Saskatchewan Andy Shauf a fait paraître un tout nouvel album vendredi. L’opus est composé de chansons qui partent toutes de la prémisse d’un gars qui va prendre une bière au bar du quartier et apprend que son ex est de retour en ville. Les textes sont donc très colorés avec des personnages tous plus intéressants les uns que les autres. Bien sûr, l’ex en question finira par arriver au bar où il se trouve! Le tout est lié par un son folk assumé avec des touches de pop et de rock.

Sorti le 24 janvier

Je sors

Théâtre

Le malade imaginaire

Photo courtoisie

Le classique de Molière, Le malade imaginaire, sera présenté au Théâtre du Rideau Vert jusqu’au 29 février. Luc Guérin incarne Argan, un homme riche qui se croit très fragile et menacé par toutes les maladies imaginables. Autour de lui, plusieurs espèrent profiter de la situation: sa femme, Béline, se voit déjà veuve et riche et le docteur Diafoirus souhaite marier son fils à la fille d’Argan, Angélique. Toinette, la servante, arrivera-t-elle à aider son maître?

Ce soir, à 19h30, au Théâtre du Rideau Vert – 4664, rue Saint-Denis

Cinéma

Nine E Tepueian – Mon cri

Photo courtoisie

Le documentaire qui avait été présenté en ouverture du festival Présence Autochtone, cet été, a pris l’affiche au Québec vendredi dernier. Le long métrage de Santiago Bertolino trace le portrait de la poète, comédienne et militante innue Natasha Kanapé Fontaine.

Ce soir à 19h20 au Cinéma du Parc – 3575, avenue du Parc

Cinéma

Fête de famille

Photo courtoisie

Andréa, incarné par Catherine Deneuve, célèbre son anniversaire avec ses proches. Pour l’occasion, elle fait une demande spéciale à sa famille: «J’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses». Les plans seront cependant chamboulés lorsque sa fille aînée, disparue depuis 3 ans, se pointera à la fête.

Sorti en salle le 24 janvier

Théâtre

Poisson Glissant

Photo courtoisie

La compagnie La moindre des choses présentera, jusqu’au 15 février, la pièce Poisson Glissant de François Ruel-Côté, qui amène à réfléchir sur la place que nous accordons au bonheur de nos jours. La pièce, mise en scène par Cédrik Lapratte-Roy, est composée de plusieurs tableaux qui se déroulent au sein d’une entreprise. On y retrouvera les employés encadrés par une psychothérapeute, ce qui laissera place à des situations rigolotes.

Ce soir, à 20h, au Théâtre Aux Écuries – 7285 rue Chabot

Théâtre

La maladie de la mort

Photo courtoisie

Sylvie Drapeau et Paul Savoie se donnent la réplique dans cette pièce de Marguerite Duras mise en scène par Monique Beaulne. Un homme est incapable d’aimer et cela le tourmente beaucoup. Pour comprendre, il paye une femme qu’il retrouve toutes les nuits. Il tentera de découvrir l’univers féminin par le biais du corps de cette femme consentante.

Ce soir, à 20h, au Théâtre Prospero – 1371, rue Ontario Est

Je reste

Web

Crave

Photo courtoisie

Du contenu francophone est maintenant disponible sur Crave, le service de diffusion de contenu en continu de Bell Média. Les abonnés pourront entre autres regarder en exclusivité la série québécoise Pour toujours, plus un jour, en plus de la programmation de Super écran et des contenus originaux de HBO Max.

Disponible dès aujourd’hui sur crave.ca

Livre

Un coach parmi des héros

Photo courtoisie

Celui que les Montréalais ont, entre autres, connu comme l’entraîneur des Spartiates du Vieux-Montréal, Marc Santerre, a choisi de partager son expérience avec ce livre. Pour lui, il dirigeait des héros et lui n’était que l’homme qui soufflait sur leur braise. Dans cet ouvrage, on découvre les aventures de quelques jeunes hommes qu’il a entraînés.

Sorti le 23 janvier

Album

Straight to the core – The Matchup

Photo courtoisie

The Matchup a repris sa forme initiale avec le retour de Rat (Sébastien Filiatrault), qui avait dû quitter le groupe pour des raisons personnelles en 2015, avec Burger (Bruno Longpré). Le duo reprend donc du service avec un premier album complet. Les gars de Sainte-Thérèse excellent dans la musique punk acoustique.

Sorti le 24 janvier