Lac-Saint-Jean: deux motoneigistes manquent toujours à l’appel, les recherches se poursuivent

Dans quelques heures, il y aura une semaine que huit Français et leur guide montréalais, Benoit Lespérance, se sont retrouvés dans les eaux de la rivière Grande Décharge. La funeste expédition de motoneige a fait six victimes. Les corps de Jean-René Dumoulin, 24 ans, et Arnaud Antoine, 25 ans, n’ont toujours pas été retrouvés.

La Sûreté du Québec qui supervise l’enquête élargit son périmètre de recherches sur 10 km. Lundi, un drone sous-marin a été utilisé dans la Baie des Jean où les dépouilles auraient pu y être entraînées en raison des courants.

Les plongeurs poursuivent aujourd’hui leur travail. Sur le terrain, des équipes sont aussi déployées aux abords des plans d'eau. Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal et des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada viennent en renfort à la SQ.

#Événementencours | Nos plongeurs, qui travaillent depuis 7 jours, pourront compter dès aujourd’hui sur l’aide des plongeurs du @SPVM. Cela permettra d’optimiser la couverture des secteurs potentiels de recherche, malgré les conditions difficiles. — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) January 28, 2020

Corps identifiés

Lundi, le Bureau du coroner a identifié les deux corps repêchés dans la Grande Décharge, dimanche. Il s’agit de Julien Benoit, 34 ans, et Yann Thierry, 24 ans.

Leurs dépouilles, proches l'une de l'autre, flottaient dans les eaux de la rivière à environ 6 km du point de départ des recherches.

Samedi, la septième et dernière motoneige des Français et leur guide a été localisée à l’embouchure du lac Saint-Jean et de la rivière Grande Décharge.

Vendredi, le corps du motoneigiste Gilles Claude, 58 ans, a été retiré des eaux. Le groupe était composé de huit touristes originaires de l'est de la France, dont trois ont survécu à des blessures légères et un choc nerveux. Indemnes physiquement, mais «choqués moralement», ils ont quitté Montréal, jeudi soir.

Leur guide, un Montréalais de 42 ans, Benoit Lespérance, est mort mercredi des suites de ce tragique accident.