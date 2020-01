L’animateur Jonathan Trudeau demande la tête de Gabrielle Bouchard

L’animateur de radio et chroniqueur Jonathan Trudeau a pourfendu la présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), Gabrielle Bouchard, en raison de sa dernière publication sur les réseaux sociaux.

Le message de Mme Bouchard sur Twitter a provoqué de nombreuses réactions.

«Les relations de couple hétérosexuelles sont vraiment violentes. En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d’avoir une conversation sur leur interdiction et abolition», a-t-elle écrit.

En réaction à ce message, Jonathan Trudeau a demandé à Mme Bouchard de quitter ses fonctions au sein de la FFQ. Il juge qu’elle nuit à la cause des femmes.

« On est rendu à demander sa tête, a-t-il déclaré dans son émission Franchement dit, à QUB radio. Tu nuis à la cause. Je suis un homme et je reconnais qu’il y a des dossiers qui doivent avancer et avec elle, non seulement les femmes font du surplace, mais elles régressent. Elles reculent.»

«C’est tellement n’importe quoi. Je ne suis plus capable de cette personne-là», a-t-il ajouté.

Pour lui, les débats précédents sur le fait qu’une femme transgenre soit à la tête de la FFQ n’ont rien à faire avec la situation actuelle.

«Je me fous de son passé. Je me fous de comment elle se qualifie, de son genre. C’est la présidente de la Fédération des femmes du Québec qui n’est pas assez intelligente pour écrire des "tweets" et faire des déclarations sensées», a affirmé Jonathan Trudeau.

«De dire : “moi je vais aller attirer l’attention en disant que les couples hétérosexuels c’est dangereux, il faudrait peut-être les interdire.” Puis là de dire : “oh, là j’ai votre attention, je vais y aller d’un message qui est totalement décousu...” Le message, il ne passe pas. Ce que l’on retient, c’est l’imbécilité du propos initial», a-t-il indiqué.