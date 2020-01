Pour éviter le coronavirus, un conseil simple et gratuit

Le coronavirus qui se propage sur la planète inquiète de plus. Trois patients sont même sous enquête au Québec. Le virus nommé 2019-nCoV a déjà tué plus de 100 personnes en Chine et il pourrait faire des dizaines de milliers de malades.

Devant l’épidémie, plusieurs se protègent avec des masques chirurgicaux dont l’efficacité n’est cependant pas parfaite.

«Le masque pour ceux qui le portent et qui ne sont pas infectés peut être une fausse assurance. Ça assure un certain niveau de protection, mais qui n’a pas été démontré scientifiquement. Il faut changer souvent son masque et ce n’est pas une panacée devant le virus», explique Alex Carignan, microbiologiste-infectiologue au CIUSSS Estrie-CHUS.

Le Dr Carignan y va d’un conseil incontournable, simple et valable pour éviter le rhume, la grippe, la gastro et les virus en général: se laver les mains.

«Il faut toujours procéder à un bon lavage des mains, car quelqu’un qui ne se laverait pas bien les mains pourrait se contaminer (en se touchant le visage) ou manipulant son masque.»

