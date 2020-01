Sport et mode: 5 nouveautés pour différents types d’entraînements

Vive l’entraînement! En ce début d’année, j’ai testé pour vous cinq nouveautés dans le monde du sport, question de vous donner le goût de vous remettre en forme, sans compromettre votre style. Le temps des looks sportifs ternes et sérieux est révolu! De la chaussure à la brassière sportive, voici donc cinq nouveaux articles sportifs hyper tendances à adopter, selon les divers types d’entraînements.

1. La nouvelle chaussure Reebok HIIT TR pour l’entraînement par intervalles

J’adore m’entraîner en salle de gym! Pour un confort maximal et pour éviter les blessures, il faut évidemment la bonne espadrille. L’entreprise Reebok vient donc tout juste de lancer la chaussure HIIT TR, qui est d’ailleurs la première chaussure Reebok conçue pour les entraînements par intervalles de haute intensité. Avec l’animatrice Maripier Morin, aussi égérie de la marque, et son entraîneur Alex Doré, j’ai eu la chance de tester la chaussure technique avec sa tige en mesh, équipée d'un empiècement rembourré autour de la cheville, qui verrouille le pied. La semelle extérieure est souple et procure une accroche optimale sur les sols glissants de la salle. Mon pied est resté stable durant ma séance d’entraînement assez intense, malgré les sauts, les mouvements saccadés et les exercices dynamiques.

*Disponible chez Sports Experts ou en ligne au www.reebok.ca à 120 $

2. La montre intelligente Polar Ignite lors de la course à pied ou à vélo

Beau temps, mauvais temps, vous êtes adeptes de la course à pied ou du cyclisme? Si oui, la montre technologique Polar Ignite est le parfait partenaire durant vos entraînements, car elle calcule votre fréquence cardiaque, la distance parcourue, la vitesse, le nombre de calories brûlées et plus encore. J’ai adoré cet accessoire hyper fashion et intelligent qui permet de suivre les données d’activités et les progrès de ses entraînements. En outre, la montre est légère et élégante et elle est conçue pour une utilisation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On peut donc la porter au bureau, comme à la salle de gym sur le tapis roulant!

*Disponible chez Atmosphère, La Cordée, Maison de la Course, Sail Plein Air, Sportium et Sports Experts ou en ligne au https://www.polar.com/ca-en/ignite à 329,99 $

3. La collection UA Rush d’Under Armour pour le spinning ou le crossfit

Rien ne me fait plus suer que le spinning! Pour ceux et celles qui donnent leur maximum, la griffe de vêtements de sport Under Armour présente la nouvelle collection UA Rush, qui met en vedette un tissu scientifiquement conçu pour accroître les performances et favoriser le retour d’énergie. Ce même tissu est infusé de minéraux et absorbe la chaleur en la convertissant en énergie infrarouge. Imaginez-vous, regagner cette énergie recyclée, afin d’améliorer la performance, accroître le niveau d’énergie et accélérer la récupération. Pour ma part, sur mon vélo, j’y ai vu une grande différence au niveau de mes jambes, en portant le legging. Je me sentais plus forte et plus dynamique! La collection UA RUSH est composée aussi de t-shirts, de chandails à manches longues ainsi que d'une brassière de sport pour femmes.

*Disponible chez Sports Experts ou en ligne https://fr.underarmour.com/ de 55 $ à 110 $

4. La collection du Nouvel An lunaire de Lululemon pour le yoga

Chez les Chinois, le yoga est une discipline qui date de centaines d’années et à ’occasion du Nouvel An lunaire, qui a eu lieu le 25 janvier dernier, la marque Lululemon s’est inspirée des traditions orientales! Elle offre ainsi une toute nouvelle collection aux yoggis. Déjà grande adepte des leggings Lululemon, grâce à leur tissus extensibles et techniques de seconde peau, je dois dire que la griffe se surpasse avec ses nouveaux modèles. Vous y retrouverez les couleurs rouge et jaune évidemment, mais aussi des motifs de lune et d’étoiles. Coup de cœur pour le legging rouge à l’imprimé Lululemon.

*Disponible dans les boutiques Lululemon ou en ligne www.lululemon.com de 64 $ à 128 $

5. La brassière sportive légère Max Incredible de Victoria Secret pour les activités à impact élevé

Qu’importe l’activité physique à laquelle vous adhérez, la brassière sportive est l’élément clé du confort. Notre poitrine, petite ou volumineuse, a besoin de soutien absolu, et ça, le géant de la lingerie Victoria Secret l’a compris, avec la gamme de soutiens-gorges légers Max Incredible. De la taille 32 A à 40 DDD, ces brassières de sport sont conçues pour tous les types de poitrine. La pièce offre des bonnets moulés légers comme l'air, un tissu à compression et une armature intégrée, proposant un soutien maximum, sans ressentir le poids de notre poitrine. Pour les bustes généreux, c’est une découverte à faire!

*Disponible dans les boutiques Victoria Secret ou en ligne au www.victoriasecret.com à 49,50 $