Sur le plateau d’Escouade 99

Mardi, à Québec, avait lieu la visite de plateau de la production originale Escouade 99, adaptation de la série américaine Brooklyn Nine-Nine, produite par ComédiHa ! en collaboration avec Québecor contenu. Réalisée par Patrick Huard, Escouade 99 met en vedette Mickaël Gouin, Mylène Mackay, Widemir Normil, Fayolle Jean Jr, Bianca Gervais, Léane Labrèche-Dor, Guy Jodoin, Louis Champagne et Jean-Marc Dalphond.

Photo TVA Publications, Stéphanie Maltais

La première saison de la série Escouade 99 comprendra 13 épisodes de 30 minutes sur Club illico à compter de l’été 2020. Le réalisateur Patrick Huard est en compagnie de Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

L’acteur Mickaël Gouin, qui jouera le rôle de Max (Jake Peralta dans la série originale) est en compagnie de Bianca Gervais qui interprétera le rôle de la dure à cuire Rosalie (Rosa Diaz dans la version américaine).

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, est en compagnie de Sylvain Parent-Bédard, président fondateur et chef de la direction de ComediHa !, Caroline Paquet, v.-p. commercialisation et contenu, Vidéotron, service marketing, et Denis Dubois, v.-p. contenus originaux, Québecor Contenu.

Le réalisateur, Patrick Huard, est entouré des comédiens Widemir Normil, Louis Champagne, Bianca Gervais, Mickaël--- Gouin, Mylène Mackay et Jean-Marc Dalphond.

La 30e Semaine de prévention du suicide: Dans le cadre de la 30e Semaine de prévention du suicide, on remarquait à Sherbrooke, Jacques Fortier, Geneviève Fecteau, Maxime Blouin, Jérôme Gaudreault, Félix Robert, joueur du Phoenix, Tania Boilar, Dave Morissette et Alex-Olivier Voyer, joueur du Phoenix.

Tournoi de hockey Enrico Ciccone: Le député Enrico Ciccone tiendra son tournoi de hockey le samedi 8 février au cœur de Lachine, au profit du Centre de pédiatrie sociale communautaire de Lachine. Le député Enrico Ciccone est entouré d’Alexandra Pagé, Marcel Bélanger, Edgar Rouleau, maire de Dorval, Maja Vodanovic, mairesse de Lachine, Stéphane Lavoie, Valérie Fillion et Pierre Champoux.