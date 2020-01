Une rare absence pour Drew Doughty?

Le défenseur Drew Doughty a raté un deuxième entraînement consécutif chez les Kings de Los Angeles en raison d’une blessure et pourrait bien rater un premier match depuis la saison 2013-2014.

Le joueur de 30 ans se serait blessé lors d’un entraînement dimanche. L’origine de son mal n’a pas été révélée, mais l’entraîneur-chef Todd McLellan ne croit pas que l’absence de Doughty en sera une à long terme.

«S’il rate un match, je considérerais cela comme une situation sérieuse, parce qu’on perdrait un gars qui peut jouer 30 minutes par rencontre, et qui est utilisé à toutes les sauces, a déclaré McLellan au site web des Kings, mardi. [...] C’est un cas au jour le jour, et le plus tôt il sera de retour, le mieux ce sera. Pour l’instant, c’est comme ça qu’on voit ça.»

Los Angeles recevra la visite du Lightning de Tampa Bay mercredi. S’il rate ce duel, Doughty verra sa série de 460 matchs consécutifs prendre fin. Cette séquence est la plus longue de l’histoire des Kings et la cinquième active dans la Ligue nationale de hockey.

Si tel est le cas, d’autres défenseurs devront prendre le relais en l’absence du vétéran. «Tout le monde devra hausser son jeu d’un cran, et ses 28-30 minutes seront distribuées un peu partout, a poursuivi McLellan. Si quelqu’un joue un peu mieux, il aura plus de minutes, et vice versa.»