Une œuvre à garder vivante

Aujourd’hui, les poètes parlent de leurs états d’âme en chansons. Comme Pierre Lapointe et Cœur de Pirate. Ou ils crachent leur mal d’être en mots de tous les jours. Comme Loud et Lisa Leblanc.

Ces nouveaux poètes sont à des années-lumière d’Émile Nelligan. Un siècle les sépare du poète de la rue Laval. Les jeunes spectateurs qui assistent à l’opéra d’André Gagnon et de Michel Tremblay sont aussi à des années-lumière de ce qu’ils voient sur scène. Un siècle les sépare de cette époque sombre et pesante où presque rien n’avait changé au Québec depuis la conquête. Une époque qui paraît encore près aux plus âgés d’entre nous.

L’opéra Nelligan n’a pas pris une ride depuis sa première à la Place des Arts en 1990 avec Jim Corcoran, Louise Forestier et Renée Claude. En fait, l’opéra était alors déjà vieux en ce sens qu’il ne brisait aucune règle. Le livret de Tremblay, plutôt linéaire, est sage et prévisible, et la musique de Gagnon est d’un romantisme soyeux, un peu suranné. La mise en scène d’André Brassard donnait à voir sur scène un Nelligan à l’approche de la vingtaine et un autre d’âge mûr, déjà interné à Saint-Jean-de-Dieu.

UN POÈTE ALIÉNÉ

C’est Normand Chouinard qui a fait la mise en scène de la version actuelle, à l’affiche du Théâtre du Nouveau-Monde jusqu’au 19 février, puis en tournée jusqu’à la fin de mars. Encore une fois, cette version est défendue avec bonheur par d’authentiques chanteurs d’opéra et des chanteurs pop. Le baryton Dominique Côté campe un Nelligan jeune très attachant et Kathleen Fortin est poignante dans la peau de sa mère.

Le livret de Tremblay reprend la thèse selon laquelle les origines différentes des parents du poète –son père est irlandais et sa mère est québécoise- seraient en partie responsables de son mal de vivre. Sans compter qu’Émile est tiraillé par une mère qui l’aime trop et un père qu’il déçoit. Le poète devient donc le symbole d’un Québec aliéné, écartelé entre deux cultures.

Rendons grâce à Chouinard d’avoir contenu Marc Hervieux, qui fait trop souvent étalage de la puissance de sa voix. Omniprésent sur scène, Hervieux est « invisible » chaque fois qu’il le faut et très présent lorsque c’est nécessaire. Il chante alors avec grande émotion, d’une voix savamment maîtrisée.

LE TNM, COMPLICE DE TREMBLAY

Devenu encore plus intimiste depuis qu’Anthony Rosankovic en a fait des arrangements pour deux pianos et un violoncelle, l’opéra Nelligan sied bien à une scène aux dimensions plus modestes, comme celle du TNM, et comme la plupart des scènes dont il disposera en tournée.

Quelques marches créent une intéressante distance entre le plateau, les musiciens et l’auditoire. Claude Accolas, qui avait conçu les éclairages il y a 30 ans, les a raffinés au point de donner au décor des dimensions qu’il n’a pas. Ses éclairages parviennent aussi à isoler discrètement des scènes particulières.

Depuis quelques années, on a repris plusieurs œuvres de Michel Tremblay. Entre autres, Les belles-sœurs dans une version musicale, Demain matin, Montréal m’attend et Le chant de Sainte Carmen de la Main. Le Théâtre du Nouveau-Monde fut chaque fois complice de ces reprises. C’est heureux que sa directrice, Lorraine Pintal, garde bien vivante l’œuvre de Tremblay qu’une nouvelle génération peut maintenant découvrir et faire sienne.