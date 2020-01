Vernon Adams fils s'entend avec les Alouettes jusqu'en 2022

Le quart-arrière des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils a accepté une prolongation de contrat avec l'équipe, mardi.

Le pacte est valide jusqu'en 2022.

«Nous sommes extrêmement heureux d’avoir pu nous assurer les services de Vernon pour les trois prochaines saisons, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué, mardi. En plus d’être un des joueurs les plus excitants de la LCF, Vernon a démontré une belle progression et a étiré de nombreux jeux et de nombreuses séquences grâce à sa prise de décision. Son désir de vaincre a rapidement fait de lui un important leader de notre équipe.»

Adams fils a complété 283 de ses 431 passes tentées pour des gains aériens de 3942 verges en 16 rencontres en 2019.

«Les Alouettes m’ont démontré toute la confiance qu’ils ont envers moi avec ce nouveau contrat et je suis déjà excité à l’idée de continuer ce que nous avons amorcé la saison dernière, a pour sa part commenté Adams fils, qui a été élu sur l’équipe d’étoiles de la section Est en 2019. J’adore cette ville et ses partisans. Nous avons développé une belle relation l’an dernier, et le meilleur reste à venir.»

Le quart-arrière en est à un deuxième séjour à Montréal. Il a également porté les couleurs des Roughriders de la Saskatchewan et des Tiger-Cats de Hamilton.