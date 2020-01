DESCHAMBAULT

Frère Jean, S.C.

(Frère Georges-Omer)



Au Service de santé des Frères du Sacré-Coeur de Québec, le 17 janvier 2020, est décédé à l'âge de 97 ans et 6 mois, dont 78 ans de vie religieuse, le frère Jean Deschambault, S.C. (frère Georges-Omer). Il a oeuvré principalement dans la région de Verdun et de Lasalle.Outre les membres de sa communauté, le frère Jean Deschambault laisse dans le deuil son beau-frère Marcel Bouffard (feu Denise).L'ont précédé dans la mort ses frères et soeurs Simonne, Roland (feu Rollande Denis), Marie-Paule (feu Laurent Lalande), Yvette (feu Paul Desjardins), Roger (feu Simone Lamothe), Guy (feu Françoise Lafrance) et Denise (Marcel Bouffard).Le frère Jean Deschambault laisse également dans le deuil des neveux et nièces.Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances à1400, route de l'Aéroport, QuébecTél.: 418-872-1485 - Téléc.: 418-872-6266le vendredi 31 janvier 2020 à compter de 14 heures, jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée à 16 h 30 au même endroit en présence des cendres.La direction des funérailles a été confiée àTél. : 418 529-3371 - Téléc.: 418 767-2309Courriel : info@lepinecloutier.comet/ou de fleurs ainsi que pour signerle registre à la mémoirede la personne décédée:www.lepinecloutier.com