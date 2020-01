12 mois pour avoir tabassé un junkie: l’Estrienne purgera sa peine dans la collectivité

Une femme de l’Estrie a écopé mardi d’une peine de 12 mois à purger dans la collectivité pour avoir séquestré et tabassé un junkie pour une dette 150$.

Roxanne Lapointe, 27 ans, a reçu sa sentence sans broncher au palais de Justice de Sherbrooke. Elle avait plaidé coupable à des chefs de séquestration et de voies de fait en octobre, ainsi qu’à une accusation de trafic de stupéfiants dans un autre dossier.

Le juge Paul Dunnigan a noté hier qu’elle s’était bien reprise en main depuis les événements du 27 mai 2018.

Ce jour-là, son ex-conjoint, Maxime Vanier, un autre complice, Benoit Desrosiers, et Mme Lapointe avaient tabassé pendant des heures Maxime Robitaille en plus de l’attacher avec du ruban et des attaches en plastiques. Le groupe reprochait à leur victime de leur avoir pris 150$.

La victime du passage à tabac a toutefois précisé à la cour que la femme avait insisté auprès des autres pour que cessent les coups.

De plus, «il y a beaucoup de facteurs atténuant dans ce dossier, dont sa thérapie, sa belle réhabilitation et qu’elle ait fait une réinsertion sociale positive», a fait valoir la procureure Geneviève Crépeau.

Ainsi, Lapointe devra passer les six premiers mois de sa peine à son domicile, puis respecter un couvre-feu pour les six mois suivants. Elle devrait faire 200 heures de travaux communautaires.

Pour leur part, Desrosiers a écopé de quatre ans et cinq mois de prison en avril tandis que Vanier a été trouvé coupable de séquestration, de voies de fait armées et de menaces de mort en octobre.