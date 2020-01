QUESNEL, Paul



À l'Hôpital général du Lakeshore, le 23 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé paisiblement M. Paul Quesnel, fils de Wilfrid Quesnel et Diane Paré.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Jacqueline Pinet, ses enfants Guy (Julie Montpetit), Jean (Francine Turner) et Louise (Serge Gravelle), ses petits-enfants Philippe (Emily), Sylvain (Sarah), Natalie (Sam), Marc (Kayley), Sophie et Mélanie, ses belles-soeurs Nicole Mercier et Danielle Mitchell. Il laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.Un grand merci au personnel du CHSLD Vigi Santé DDO pour tous les bons soins prodigués à Paul.La famille recevra les condoléances au salon funéraire4695, BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, QC H9H 2A7514-695-7979, voluntas.cale vendredi 31 janvier de 14h à 20h. Une célébration de vie aura lieu au même endroit à 17h.Pour ceux qui le désirent, des dons en sa mémoire peuvent être offerts à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal.