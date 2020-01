DESROCHERS, Luc



Le 22 janvier 2020, à 87 ans, est décédé Luc Desrochers, de Montréal, résident de L'Acadie à St-Jean-sur-Richelieu, époux de feu Noëlla Hovington.Il laisse dans le deuil sa fille unique Pascale (Robert Vincent), ses petites-filles adorées Éloïse et Marjorie, sa soeur Lucette, et les familles Hovington et Desrochers.Une messe en présence des cendres sera célébrée samedi le 1er février à 11h00 en l'Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie de L'Acadie. La famille vous accueillera dès 10h00.Un don à l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.