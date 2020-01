LÉONARD, Pierre



À Terrebonne, le 24 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Pierre Léonard, époux de feu Mme Louise Bazinet.M. Léonard est retraité des pompiers de la Ville de Montréal après plus de vingt-cinq ans de service.Il laisse dans le deuil ses filles Chantal (Daniel) et Isabelle (Sylvain), son petit-fils Gabriel (Marie-Pier), son frère Luc (Cécile) et sa soeur Marthe, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 10h à 12h et de 14h à 17h à la939, RUE ST-LOUISTERREBONNE, QC J6W 1K1