GINGRAS, Gilles



À Montréal, le 14 janvier 2020, à l’âge de 89 ans, est décédé Monsieur Gilles Gingras, conjoint de feu Dame Yolande Lapointe.Il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain, Jocelyne, Benoit, Bernard, Ronald, Francois et Sophie, ses petits-enfants, Véronique, Frédéric, Catherine, Julien et Audrey, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er février 2020 de 10h00 à 11h30 et de 14h30 à 16h00 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) pour leur soutien et les bons soins prodigués.