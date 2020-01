SMITH COUTURE, Madeleine



Au Centre d'Hébergement Le Pavillon de Lachute, le 8 janvier 2020, est décédée à l'âge de 96 ans, Mme Madeleine Couture, épouse de feu Aldor Smith.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Suzanne (Carl Muller) et Michelle (David Riddell), ses trois petits-enfants Stéphanie Goulet (Patrick Gélinas), Éric Bertrand (Linda Maisonneuve) et Yan Bertrand (Julie Côté), ses quatre arrière-petits-enfants Alyssa, Jacob, Benjamin et Laurie, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Une cérémonie funéraire aura lieu le samedi 1er février 2020 à 14h30 au :www.salonrolandmenard.comOuverture du salon samedi à compter de 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Lachute.