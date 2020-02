OUIMET, Sylvie



À Laval, le 23 janvier 2020, à l’âge de 64 ans, est décédée Mme Sylvie Ouimet.Elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle, ses petites-filles Karolane et Mia-Kim, son conjoint Gilles Clermont, ses soeurs Francine, Audette, Diane et Danielle, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le dimanche 2 février 2020 dès 13h. Une cérémonie religieuse y sera célébrée à 16h30 au salon même.Au lieu de fleurs des dons à la Fondation Parkinson Québec seraient appréciés.