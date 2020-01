Romero, Esperanza (née Marin)

C'est avec grand regret que nous annonçons le décès de madame Esperanza Romero, épouse bien-aimée de monsieur Luis Romero, survenu le 26 janvier 2020 à l'âge de 87 ans.En 1957, un an à peine après leur mariage, Esperanza et Luis ont quitté l'Espagne pour s'établir au Canada, terre d'accueil et d'adoption où ils ont été très heureux et où ils ont fondé leur famille. Ils ont vécu à Montréal, à St-Isidore, puis définitivement à St-Rémi depuis 1967.Outre son époux, Esperanza laisse dans le deuil ses enfants : Luis (Nathalie) et Victoria (Steve), ses petits-enfants : Elizabeth, Béatrice et Marianne, son frère Pedro (Ana), sa soeur Pepita, ainsi que neveux et nièces, et de nombreux parents et amis.Une cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.