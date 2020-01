GAGNON, Carole



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Carole Gagnon, à Chertsey, le 18 janvier 2020, à l'âge de 54 ans, épouse de M. Mario Chalifoux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Gabrielle (Marc), Sébastien (Andrée Anne), Isabelle (Kevin) et Jonathan (Tania), ses petits-enfants, ses frères et soeurs: feu Jacques, Micheline (Luc), Gille (Ginette), Denis (Danielle), Denise (Claude), Sylvie (Gilles) et Serge, tous ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera à la:563, RUE DE L'ÉGLISECHERTSEY, QC, J0K 3K0le samedi 1 février 2020 de 10h à 16h. Une liturgie de la parole aura lieu ce même jour au salon.