ST-ANDRÉ, M. l'Abbé Marc



(26 avril 1926 - 24 janvier 2020)



Au CISSSNL-CHDL, le 24 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. l'Abbé Marc St-André, prêtre du diocèse de Joliette.



Natif de St-Roch de l'Achigan, il fut ordonné prêtre le 3 juin 1950. Il a notamment été Vicaire des paroisses St-Thomas-de-Joliette (1950-1952), St-Alexis-de-Montcalm (1952-1955), St-Damien (1956-1957) et St-Côme (1957). Il fut également professeur au Séminaire de Joliette (1958- 1965), Aumônier Major des Forces Armées Canadiennes (1965-1986), Aumônier au Centre hospitalier régional de Lanaudière (

) et Chapelain des Carmélites Missionnaires (2005-2011).Le défunt était le fils de feu Gaspard St-André et de feu Germaine Lesage, le frère de feu Sr Marie-Ange St-André s.s.n.j.m. feu Léonie St-André (feu Rolland Breault), feu Azellus St-André (Alfréda Gagnon), Sr Laurentia St-André s.s.n.j.m. feu Denise St-André (feu Léon Mercier) et Réal St-André (feu Reina Pelletier).Il laisse aussi dans le deuil ses neveux et ses nièces, autres parents et amis, ainsi que ses confrères prêtres.La dépouille sera exposée au :www.centrefunerairejoliette.comvendredi le 31 janvier 2020 de 14 h à 17 h et de 19 h à 22 h, ainsi que samedi le 1er février 2020 à compter de 9 h.Les funérailles, présidées par Mgr Louis Corriveau, évêque de Joliette, seront célébrées en la Cathédrale de Joliette le samedi 1er février à 10 h 30. L'inhumation suivra au cimetière de St-Roch de l'Achigan.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.