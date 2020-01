PERLINI, Rolland



À LaSalle, le 24 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Rolland Perlini, époux de feu Mme Micheline Blake.Il laisse dans le deuil ses fils Francesco (Arlene) et Gino (Marie-France), ses petites-filles Tania et Bianca, ses arrière-petits-enfants Papina et Thomas, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 février 2020 de 11h à 14h suivi des funérailles à 14h au complexe :La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de LaSalle pour leur soutien et les bons soins prodigués.