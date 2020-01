LAUZÉ, Marie-Marthe



À Montréal, le dimanche 26 janvier 2020 est décédée, à l'âge de 88 ans, Marie-Marthe Lauzé.Elle laisse dans le deuil sa soeur Anne-Marie Lauzé, son neveu et ses deux nièces Richard, Diane et France Guérette ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Pierre Claver (2000 boul. St-Joseph Est, Montréal, H2H 1E4) le samedi 1er février dès 13h00. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h45 et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.